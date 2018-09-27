Как Дмитрий Вязьмикин чуть не стал казахом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T17:29:24+03:00

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Легенде владимирского клуба исполнилось 48 лет. За эти годы Дмитрий Вязьмикин проделал путь от молодого нападающего «черно-белых» до бронзового призера и лучшего бомбардира чемпионата России. Родному «Торпедо» именинник отдал 10 лет как футболист, и после окончания карьеры продолжил работать на славу клуба сначала тренером, потом директором и, с началом нового футбольного сезона, главным тренером.

Директор клуба Александр Акимов рассказал, что особых торжеств и акций не будет.

- Что-нибудь сладкое подарим Дмитрию Вязьмикину к чаю, ребята на тренировке ему похлопают. Основные поздравления и подарки ждем после дня рождения. Ведь 30 сентября мы играем с «Локо-Казанкой», надеемся на победу, - сказал Александр Акимов.

В биографии Дмитрия Вязьмикина за эти годы было много запоминающихся и ярких моментов. Публикуем пятерку фактов о Дмитрии Вязьмикине, о которых вы могли и не знать.

Факт 1. В футбол из конькобежного спорта

Российский футбол мог и не досчитаться одного из ярких нападающих своего времени. Первая секция, куда пришел будущий лучший бомбардир чемпионата, была конькобежная. По рассказу Дмитрия Вязьмикина, к ним в школу пришли со стадиона «Строитель» набирать в конькобежный спорт ребят, и его взяли туда. Но после того, как мальчика записали, он заявил маме, что не хочет этим заниматься. В бокс не взяли — возраст не подошел, набирали то с десяти лет, а Дмитрию было только восемь. Следующим пунктом стал стадион «Торпедо». И будущего нападающего записали в футболисты. Дмитрий Вязьмикин сразу переоделся в спортивную форму и пошел тренироваться. Обуви вот только специальной не было, и первое занятие пришлось провести в ботинках, а не в кедах.

Факт 2. Мог стать казахом

Дмитрий Вязьмикин так и не сыграл за сборную России. Но в 2001 году владимирцу предложили поиграть за национальную команду Казахстана. Для этого нужно было сделать казахское гражданство. И владимирец даже вначале загорелся этой идеей. Но в тот год нападающий боролся за звание лучшего бомбардира чемпионата, а перелеты в далекий Казахстан, смена часовых поясов и климата во время матчей могли плохо сказаться на готовности и повлиять на гонку бомбардиров. Поэтому владимирец и решил не менять паспорт.

Факт 3. Двое суток провел в автобусе ради одного матча

В карьере Дмитрия Вязьмикина было много поездок на матчи, больших и не очень. Но особенно запомнилась поездка во Владикавказ, когда владимирец защищал цвета нижегородского клуба «Локомотив». На матч команда отправилась на автобусе «Икарус». Две с половиной тысячи километров в одну сторону, двое суток пути, 90 минут игры и в обратный путь на том же автобусе. И теперь разговоры о том, что на современных, комфортных автобусах тяжело проехать 700 километров у Дмитрия Вязьмикина вызывают только улыбку.

Факт 4. Мечта — сыграть в хоккее на воротах

Не только футболом увлекается главный тренер «Торпедо». Любит Дмитрий Вязьмикин и хоккей. И не просто любит, но и играет на любительском уровне. Но играет полевого игрока, а хочется бывшему нападающему встать в ворота. По его словам, в детстве мальчишек звали в хоккейный клуб. Друг нападающего хорошо стоял на коньках, а вот сам Дмитрий Вязьмикин не очень, но поиграть ему хотелось. Поэтому он и сказал, что может поиграть в воротах. Получил форму, но играть так и не пришел. И теперь собирается исправить это взрослым. Правда, там нужна хорошая растяжка и главный тренер побаивается порвать мышцы, но очень хочет попробовать себя хоккейным вратарем.

Факт 5. Звали играть в Хорватию и Германию.

Многие российские футболисты-современники владимирского именинника уезжали играть в другие страны. Дмитрий Вязьмикин всю свою славную карьеру провел в России. Но предложения уехать у нападающего были. Через три года после дебюта в «Торпедо» в 1995 году футболист уехал в Хорватию на просмотр в местный клуб. И там владимирец произвел хорошее впечатление, его готовы были оставить в команде. Но по словам самого футболиста, на чужбине ему было скучно. К тому же позвонила мама и сказала, что нападающего хотят видеть в одном из клубов высшей лиги. Звонок оказался решающим, и из Хорватии Дмитрий Вязьмикин вернулся в Россию. Потом были еще предложения из Швейцарии и из Германии, но нападающий остался на родине.