Долги за тепловую энергию на старте отопительного сезона превышают 416 миллионов рублей

25 Сент. 01:00 2018-09-26T11:59:28+03:00

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Перед началом отопительного сезона сумма долга клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию составляет 416,5 млн рублей. Из них задолженность юридических лиц составляет – 62,8 млн рублей, бытовых потребителей – 383,7 млн рублей. Среди предприятий долги за тепло имеют практически все категории потребителей (от промышленности до индивидуальных предпринимателей), исключение составляют организации, финансируемые из областного и местного бюджетов, которые своевременно производят платежи за потребленные энергоресурсы.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что клиенты, юридические лица, рискуют остаться без тепла, так как отсутствие задолженности является обязательным критерием для подачи теплоносителя. Во Владимире имеется минимум 15 компаний, которым тепловая энергия с началом ОЗП не будет подаваться. Это как индивидуальные предприниматели, так и промышленные предприятия, чья задолженность составляет от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей, а их совокупный долг за тепло превышает 18 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» также отмечает, что 80 управляющих компаний и ТСЖ также имеют задолженность за потребленные тепловые ресурсы. Совокупно их сумма долга составляет 29,8 млн рублей. В отношении таких неплательщиков направляются обращения в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы с целью проведения проверок на предмет законности их деятельности.

«Вопрос с задолженностью за тепловые ресурсы стоит особенно остро перед началом отопительного сезона, когда у ресурсоснабжающих компаний с увеличением объемов поставляемой тепловой энергии существенно возрастает потребление топлива, и, как следствие, размер платежей за него. От своевременности оплаты поставленных энергоресурсов напрямую зависит качество и надежность теплоснабжения всех потребителей. Мы напоминаем нашим клиентам о необходимости обязательного выполнения одного из условий готовности объектов к отопительному периоду – погашения задолженности за поставленные тепловые ресурсы», – отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

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