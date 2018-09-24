Владимирский филиал «Т Плюс» установил новую детскую площадку в Юрьев-Польском

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-24T10:55:54+03:00

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21 сентября компания «Т Плюс» открыла новую детскую площадку в Юрьев-Польском. Рядом с домом №22 по Авангардскому переулку разместился современный спортивно-игровой комплекс с горкой, веревочными лестницами, каруселью, качелями и песочницей. Это вторая площадка, построенная во Владимирской области в рамках межрегионального проекта «Территория детства с Т Плюс», позволит с пользой проводить время ребятам разных возрастов.

«Мы не только обеспечиваем потребителей качественной услугой по теплоснабжению, но и стремимся, чтобы наш город и район были привлекательными, комфортными. Большое внимание нашими специалистами уделяется благоустройству и безопасности, особенно если это касается детей. Из этого принципа и рамках инвестиционной программы «RE: Конструкция» вырос проект «Территория детства с «Т Плюс». Мы уверены, что новая детская площадка принесет горожанам много положительных эмоций», – рассказал директор обособленного подразделения «Теплоэнерго» компании «Т Плюс» Сергей Николаев.

Представитель ООО «Управляющая компания №1» Диана Данилова поблагодарила энергетиков за новую детскую площадку. И отметила, что детский городок полностью соответствует всем необходимым стандартам и параметрам безопасности.

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«Мы видим, что сразу после установки на площадке постоянно играют дети. Большое спасибо «Т Плюс» за такой хороший подарок. Приятно работать с крупной социально ответственной компанией – все смонтировали качественно и в срок. Теперь мы будем следить за состоянием площадки, а детишек попросим бережно к ней относиться», – отметила Диана Данилова.

Проектом «Территория детства с «Т Плюс» предусмотрено строительство трех детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании: двух во Владимире и одной в Юрьев-Польском. Места установки выбирались совместно с муниципалитетами и жилищными компаниями по целому комплексу критериев. Во внимание принимались активное участие жильцов в повышении энергоэффективности своих домов, платежная дисциплина потребителей и востребованность детских объектов в конкретном микрорайоне.