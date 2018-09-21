Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции сетей на улице Безыменского

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T13:33:09+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции сетей отопления и горячего водоснабжения в восточном районе города Владимира. В ходе работ будет заменено более 4 км сетей от дома №11 по улице Безыменского до дома №58 по улице Куйбышева. Стоимость проекта превысит 42 млн рублей.

В данном микрорайоне города теплоснабжение осуществляется по четырехтрубной системе, то есть к домам подведено сразу четыре трубопровода (два для обеспечения ГВС, два – для отопления). Новые сети будут переложены бесканальным способом прокладки, с применением современных труб в ППУ изоляции, с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет. Система оперативно-диспетчерского контроля позволит дистанционно следить за состоянием трубопроводов и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

В соответствии с проектом все монтажные работы должны быть завершены 31 октября. Чтобы не оставлять жителей без отопления и горячего водоснабжения, во время реконструкции теплоноситель будет подаваться в дома по старой схеме. Таким образом, ограничения предусмотрены только на 1-2 дня, на время технологических переключений. На объектах реконструкции планируется восстановить 7000 м² газонов, 2300 м² дорог и тротуаров, высадить 5 деревьев и кустарников. В планах компании произвести первичное асфальтирование и восстановление газонов уже в этом году. Следующей весной будут высажены деревья и кустарники, засеяны травой газоны, а также произведено повторное асфальтирование территории.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей. Специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.