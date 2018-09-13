Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T17:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

За первые 11 дней сентября специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» произвели 27 отключений электрической энергии у злостных должников, жителей города Владимира. До конца сентября в областном центре запланированы ограничительные меры еще у 300 потребителей. В очередном рейде по отключению электроэнергии приняли участие ведущие СМИ города Владимира. Общая задолженность физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 сентября 2018 года составляет 350,3 млн рублей, за тепловую энергию – 383,7 млн рублей.

«Мы используем два способа уведомления должников, физических лиц, об отключении электрической энергии: текст извещения включен в счет-квитанцию абонента или направляется отдельным документом. В счетах за июль такие сообщения получили 768 жителей Владимира, и на погашение задолженности им давалось 30 дней. Если задолженность не была погашена, у данных потребителей в сентябре мы производим отключение электроэнергии. Аналогичную работу мы проводим во всех наших отделениях во Владимирской области», – рассказала руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает об административной ответственности, которая предусмотрена за самовольное подключение к электрическим сетям. По состоянию на 13 сентября Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил и направил в полицию 42 заявления о возбуждении административного производства. Сумма штрафа за самовольное подключение к электросетям для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.

.

Ограничительные меры являются одним из самых действенных способов воздействия на должников. После получения уведомления о возможном ограничении довольно часто клиенты гасят задолженность либо обращаются за предоставлением рассрочки. В сентябре так поступили 162 клиента. Поэтому Владимирский филиал напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы, а искать пути ее решения. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.