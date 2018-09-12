Владимирский филиал «Т Плюс» вынесет тепловую сеть с территории школы №5

12 Сент. 11:50 2018-09-13T11:52:16+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе школы №5 областного центра. В ходе работ с территории учебного заведения вынесут и уберут под землю тепловую сеть, а также заменят тепловые вводы в домах №29, 31 по улице Растопчина и в доме №59 по улице Комиссарова. В общей сложности на объекте будет переложено более 540 метров трубопроводов от улицы Комиссарова до улицы Растопчина. Стоимость проекта составит 10,6 млн рублей.

Реконструкция трубопровода пройдет без отключения ГВС: на время производства работ горячее водоснабжение будет осуществляться по действующей теплосети. Таким образом, ограничения в подаче горячей воды предусмотрены только на 1-2 дня, на время технологических переключений. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации восстановят 1800 м² газонов и заасфальтируют 260 м² тротуаров. Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей.

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает жителям и гостям города об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. Специалисты компании призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей, а также рядом с местом проведения работ по подготовке коммуникаций к отопительному сезону.

Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!