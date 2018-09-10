Владимирский филиал «Т Плюс» завершает реконструкцию сетей на улицах Ломоносова и 9 Января

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-10T09:53:14+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» завершает работы по реконструкции двух участков магистральных тепловых сетей: на улицах Ломоносова и 9 Января областного центра. Впервые технологическое переключение будет выполняться параллельно сразу на двух участках. Такое техническое решение принято для снижения времени ограничения подачи горячей воды из-за проведения работ: подключение вновь построенных участков трубопроводов будет выполнено уже на этой неделе, при этом монтаж должен быть завершен за 24 часа.

В настоящее время идет завершающий этап подготовки к переключению участка в районе улицы Ломоносова: специалистам предстоит произвести установку двух полуотводов и двух переходов узлов трубопроводов диаметром 700 мм. Новая тепловая сеть в районе улицы 9 Января уже готова к технологическому переключению. Напомним, что на время модернизации на обоих участках были смонтированы временные трубопроводы, которые позволили обеспечить горячей водой жителей юго-западного района в течение всего срока реконструкции.

В рамках инвестиционной программы «Т Плюс» на двух участках заменено более 600 м магистральных тепловых сетей. Стоимость работ по проектам составит более 40 млн рублей. После окончания реконструкции на объектах будет восстановлено более 2,8 тыс. м² дорожного покрытия и тротуаров, 3,7 тыс. м² газонов. Полностью завершить работы по реконструкции на участках подрядная организация должна до конца сентября.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей. В рамках ивестпрограммы специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.