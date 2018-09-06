2018-09-06T14:43:37+03:00
Общество

LTE захватил центральную транспортную артерию - трассу М-7 «Волга»

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Владимир, РФ – МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о том, что в результате масштабного инвестирования в улучшение связи по всей области, главная трасса Владимира, автодорога федерального значения, обеспечена связью «четвертого поколения».

Главная дорога области соединяет со столицей нашего региона крупнейшие города России: Москву, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Чебоксары. По центральной магистрали на отрезке Владимирской области в сутки проезжают около 40 тысяч автомобилей – сегодня все водители и пассажиры могут комфортно пользоваться голосовой связью, выходить в интернет со смартфона или планшета, использовать мессенджеры, смотреть фильмы, слушать музыку, загружать приложения. Максимально доступная скорость в сети МТС на трассе составляет 75 Мбит/с.

- Запуск скоростного интернета на М-7 «Волга» стал одним важнейших этапов модернизации инфраструктуры МТС в регионе. С начала года трафик в 4G в области вырос в 1,5 раза: наши абоненты чаще выходят в интернет именно с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Быть всегда в сети на работе, отдыхе за городом, где угодно – стало даже не привычкой, а потребностью, - прокомментировал директор владимирского филиала МТС Владимир Орлов. - За счет масштабного строительства, за счет того, что МТС вернул абонентам безлимитный мобильный интернет на «Тарифище», связь в регионе стала доступна везде, и это дает необходимую свободу потребления для современных пользователей.

Важно и то, что впервые скоростной LTE-интернет стал доступен для жителей 22 малых населенных пунктов Владимирской области, в том числе города Курлово, сел Черниж, Чаадаево, Павловское, поселка Красная Горбатка и других. Улучшена связь в Александрове, Гороховце, Камешково, Коврове, Радужном, а также в малых населенных пунктах Вязниковского, Ковровского, Муромского, Селивановского, Судогодского, Суздальского районов. Сегодня интернетом «четвертого поколения» МТС пользуются примерно миллион жителей региона.

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