«Т Плюс» заменил на проспекте Строителей более 2 километров трубопроводов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-05T15:58:43+03:00

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Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» завершил монтаж трубопроводов в районе проспекта Строителей. Всего в ходе работ была выполнена реконструкция 2,13 км сети, в том числе заменены тепловые вводы в расположенные рядом детские сады №54, №61 и школу №7, а также вынесены транзиты из-под домов 18 и 18 «а» по проспекту Строителей. Это один из самых масштабных объектов инвестиционной программы 2018 года: общая стоимость работ составит 33 млн рублей.

В настоящее время специалисты подрядной организации ведут работы по восстановлению благоустройства. Отметим, что на территории детских садов и школы работы были полностью завершены до начала нового учебного года. В рамках программы «Re: Конструкция 2018» компания по согласованию с администрациями садов и школы сверх проекта дополнительно заасфальтировала более 1,5 тыс. м² дорожек и площадок на территории учебных заведений. Полностью благоустройство на объекте реконструкции должно быть завершено 10 сентября.

Главная особенность этого объекта – изменение способа прокладки сети: в рамках проводимой реконструкции надземные коммуникации теплоснабжения в микрорайоне, ограниченном проспектом Строителей, улицами Белякова и Чернышевского (до школы №7), были переложены в подземном варианте. Несмотря на длительные сроки производства работ, горячее водоснабжение жителей не пострадало: отключения длились не более суток, на время технологических переключений.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей. В рамках программы «Re: Конструкция 2018» специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.