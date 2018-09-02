«Ментальная арифметика» на счетах и «позитивное мышение» дошколят: топ-5 самых необычных кружков Владимира

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T17:44:56+03:00

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Танцы, гимнастика и игра на скрипке уже не в моде. «Продвинутые» родители отдают своих детей в такие кружки и секции, которым и названия-то сразу не придумаешь. Предполагается, что эти странные вещи распахнут бездну творчества в детских мозгах и сделают из них даже не вундеркиндов, а какие-то высшие существа. За немалую плату, разумеется.

Ментальная арифметика и творческий потенциал

Если верить рекламе, ментальная арифметика – это то, что нужно «для всех пытливых и продвинутых родителей, которые держат руку на пульсе в вопросах воспитания и развития своих детей». Причем возраст не препятствие: программа годится и детям от 4 лет, и подросткам до 16. Угадайте, что одинаково поможет и малышам, и старшеклассникам «развить свой потенциал, повысить креативность и скорость мышления с помощью инновационного обучения»? Оказывается, развивать умственную способность и творческий потенциал надо... с помощью арифметических вычислений на счетах. Да, тех самых, с костяшками. Причем методика - из Японии.

Цена вопроса: 4000 рублей в месяц, первое занятие бесплатно.

Правополушарное рисование «отключит анализ деятельности»

Вы до сих пор думали, что рисуют пастелью или гуашью? Кистью, в крайнем случае пальцами? Нет, рисовать можно и правым полушарием! Мозга, естественно. Как уверяют преподаватели, методика «правополушарного рисования» позволяет убрать все блоки и зажимы, которые присутствовали в человеке, и постепенно развивить свой талант, когда-то закопанный в землю. Обещают, что во время занятий люди почувствуют эмоциональный подъем, вдохновение и обострение чувственно-эмоционального восприятия. Приятный бонус: такое рисование сделает человека более внимательным к людям и окружающему миру и «отключит анализ деятельности». Правда, не все родители уверены, что отключить «анализ деятельности» так уж хорошо - школа 11 лет занимается как раз тем, что его включает.

Цена вопроса: разовое занятие – от 500 рублей, стоимость месяца – от 3200 рублей.

Развитие с пеленок

Вы наивно думали, что сами способны развлечь свою полугодовалую крошку? А вот и нет. Владимирские специалисты готовы не только развивать малыша, но и помогать ему наладить контакт с родителями. Да, в полгода! Детям от шести месяцев до года предлагают упражнения для зрительного, слухового и тактильного восприятия, упражнения по развитию мелких движений рук и умению манипулировать с предметами. Не забудут и про творческие занятия, которые непременно раскроют таланты вашего карапуза. Например, предложат игры с песком и водой.

Цена вопроса: от 2000 рублей в месяц.

Позитивное мышление

Овладеть полезным искусством позитивного мышления и общения, развить чувство собственного достоинства и умения договариваться, реализовать себя в поведении и деятельности, а также научиться утверждать свои права и ценности во Владимире готовы дошколят пяти - семи лет за одно занятие в неделю. Освоить все эти полезные умения ребятам помогут мотивационные беседы, специальные тренинги и сказки. А раньше по-простому было: во дворе все лето с мячом и водяными пистолетами побегает ребенок - тут и мышление разовьется, и умение договариваться...

Цена вопроса: от 400 рублей за занятие.

Хорошие манеры

Мечтаете о ребенке, воспитанием которого все восхищаются? Дошколят и учеников младших классов готовы обучить хорошим манерам, деловому, столовому, чайному и светскому этикету правилам поведения на фотосессии и выходе в свет. Также детей обещают познакомить с элитарными видами спорта. Как обещают педагоги, их ученики определенно станут первыми лицами города и страны.

Цена вопроса: от 3600 рублей в месяц.