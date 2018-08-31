2018-08-31T13:41:59+03:00
Общество

Энергетики Владимирского филиала «Т Плюс» награждены за успехи в профессиональной деятельности

30 августа во Владимире прошла церемония награждения дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской»
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Татьяна Казанская и Сергей НиколаевТатьяна Казанская и Сергей Николаев
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Во время церемонии были вручены свидетельства специалистам, занесенным на областную «Галерею Славы». В числе награжденных два сотрудника Владимирского филиала «Т Плюс»: начальник смены станции Владимирской ТЭЦ-2 Сергей Николаев и оператор котельной «ВКС» Татьяна Казанская. Сергею Николаеву было вручено свидетельство о занесении на областную «Галерею Славы», а Татьяне Казанской – диплом «Мастер Земли Владимирской».

Татьяна Казанская – неоднократный участник и призер областного конкурса профессионального мастерства. В 2017 и 2018 годах она одерживала победы в номинации «Оператор котельной». Получать звание «Лучший по профессии» ей помогает многолетний опыт работы, за пультом управления котельного оборудования Татьяна Казанская работает уже 16 лет, а также постоянное самообразование.

«Профессия оператора очень ответственная – нужно следить за оборудованием, чтобы оно работало без сбоев, а в случае обнаружения неполадок, надо уметь быстро и грамотно реагировать. Все это требует большой самоотдачи и концентрации внимания, – отмечает Татьяна Казанская. – Тем более приятно, когда твою работу замечают и ценят. Получить такую награду – большая честь для меня».

Сергей Николаев занесен на областную «Галерею Cлавы» за высокие профессиональные достижения и личный вклад в безаварийную работу топливно-энергетического комплекса города Владимира. В 2017 году он в составе сборной филиала занял 1 место в соревнованиях оперативного персонала тепловых электростанций с ПГУ Группы «Т Плюс», а затем на всероссийских соревнованиях был удостоен звания «Лучший начальник смены электростанции». Почти 20 лет Сергей Николаев трудится в должности начальника смены станции, пользуясь заслуженным уважением среди коллег. И эта награда – зримое подтверждение его заслуг, ведь решение о выдвижении его на областную «Галерею Славы» принял коллектив предприятия.

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