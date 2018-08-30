Владимирский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию сетей на улице Ново-Ямской

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T13:21:09+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» завершил масштабную модернизацию тепловых сетей, идущих вдоль улицы Ново-Ямская областного центра. В этом году реконструкция выполнялась на трех участках западной части улицы: от дома №21 до пересечения с улицей Ставровской. По проекту было заменено свыше 3,4 км трубопроводов, а общая стоимость работ на объекте превысила 48 млн рублей.

На всех участках завершены работы по благоустройству территории: восстановлено более 8,6 тыс. м² газонов, 3,7 тыс. м² дорог и тротуаров, высажено 17 деревьев и кустарников. В ходе реконструкции была модернизирована перемычка тепловых сетей с котельной «301 квартала». В результате чего количество домов с резервным источником теплоснабжения увеличилось. Это позволит сократить сроки отключения горячей воды в летний период и обеспечить отоплением объекты в случае аварийной ситуации. Кроме того, для 1,4 км сетей способ прокладки был изменен с надземного на подземный.

Напомним, тепловые сети в этом районе были проложены в 1985 году и ремонтировались только частично. При этом от состояния этих трубопроводов зависит надежное теплоснабжение 74 многоквартирных домов и 29 социально-бытовых объектов, поэтому при подготовке инвестиционной программы было принято решение заменить их практически полностью. Часть работ от перекрестка с улицей Казарменная до дома №17 по улице Ново-Ямской была завершена в 2017 году.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону, превысит 1 млрд рублей. В рамках программы «Re: Конструкция 2018» специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.