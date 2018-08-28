Готовность сетей города Владимира к отопительному сезону превышает 99%

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-28T14:56:55+03:00

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По состоянию на 28 августа Владимирский филиал «Т Плюс» завершил проверку более 660 км трубопроводов (в однотрубном исчислении), что составляет 99,6% от общего объема. Испытания разводящих тепловых сетей выполнены на 100%. В работе остается последний участок магистрального трубопровода, протяженностью 2,5 км. Отметим, что на данном участке подача теплоносителя осуществляется только в административные здания (без жилого фонда) и только во время отопительного сезона. Гидроиспытания тепловых сетей города Владимира должны быть завершены до 1 сентября.

После проведения ремонтных работ на всех участках будут выполнены работы по восстановлению благоустройства. В настоящее время подрядной организацией сдано 310 объектов, в работе находится 63. Отметим, что качество выполнения благоустройства контролируется специальной комиссией с участием представителей управления ЖКХ администрации г. Владимира, а работы принимаются только после устранения всех замечаний.

Всего с начала летней ремонтной кампании Владимирский филиал «Т Плюс» провел 472 гидроиспытания теплосетей. Напомним, в ходе гидравлических испытаний давление в тепловой сети повышают в полтора раза, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести на них ремонт. По итогам проверок было выявлено 323 дефекта, заменено 5 км сетей. Отметим, что средней срок отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний во Владимире составляет менее 10 дней, при этом максимальное ограничение подачи ГВС не превышало нормативные 14 дней.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей. Специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов. В случае обнаружения поврежденного или нарушенного ограждения компания просит жителей города не приближаться к опасному участку и немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.