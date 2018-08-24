2018-08-24T13:07:58+03:00
Общество

Работники филиала «Владимирэнерго» привлекли внимание владимирцев к проблеме незаконного энергопотребления

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамках акции «Вору НЕТ!» энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и члены Совета молодёжи предприятия напомнили жителям областного центра и гостям города Владимира об ответственности за воровство электроэнергии.

Целью мероприятия было привлечь внимание широкой общественности к проблеме безучётного и бездоговорного энергопотребления. В многолюдных местах центра Владимира: парках имени А.С.Пушкина и «Липки», на смотровой площадке пешеходной улицы Георгиевской, где так любят гулять владимирцы и гости города, энергетики проводили разъяснительную работу, раздавали информационные листовки, рассказывали о важности борьбы с энерговоровством, делая акцент на его негативные последствия как для добросовестных потребителей, так и для самих нарушителей. До конца августа к акции присоединятся производственные отделения и районы электрических сетей Владимирэнерго по всей области.

Специалисты филиала «Владимирэнерго» не перестают бороться с незаконным энергопотреблением. Так за текущие полгода ими было выявлено 405 фактов хищения, ущерб энергокомпании превысил 24 млн кВт*ч.

В указанный период энергетики филиала «Владимирэнерго» провели 30 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 11 составили случаи бездоговорного и 394 безучетного потребления электроэнергии. Энергетиками было выявлено 30 фактов использования потребителями специальных магнитных устройств для хищения электроэнергии и занижения ее потребления. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 69 млн рублей. По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Филиал «Владимирэнерго» намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.

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