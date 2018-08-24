Смартфон в школу: 10 ситуаций, когда гаджет пригодится в школе

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-24T11:20:10+03:00

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Современные школы идут в ногу со временем: интерактивные доски, электронные дневники и журналы, а иногда и планшеты вместо учебников. А ведь не так давно даже простейший калькулятор был под запретом на уроках математики, а даты на контрольной по истории или физические формулы приходилось подсматривать в шпаргалках, выполненных с поразительной изобретательностью. Сегодня же даже у учеников младших классов есть смартфон с выходом в интернет — и далеко невсегда родители и учителя от этого в восторге. Конечно, дети чаще всего больше ценят развлекательные возможности гаджета, но это вовсе не значит, что он не пригодится в учебе. Эксперты «Билайн» в преддверии нового учебного года рассказали, какие функции смартфона превращают его в действительно полезное устройство, помогающее школьникам на занятиях.

В каких же ситуациях гаджет пригодится на уроке?

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Калькулятор

Хорошо, что школьникам больше не нужно учиться обращаться со счетами! Да и обычные электронные счетные машинки уже уходят в прошлое, уступая место в «корзине школьника» смартфону. В конце концов, зачем носить с собой несколько устройств, если все есть в одном гаджете? К тому же, с помощью встроенного калькулятора намного удобнее рассчитывать самые сложные формулы, неподвластные обычным устройствам.

Линейка

Использовать специальное приложение для определения размера предметов? Почему бы нет! И деревянные, и пластиковые линейки легко ломаются и теряются, зато электронная — всегда в кармане. Мало ли что потребуется измерить на уроке труда.

Блокнот

Быстро записать домашнее задание или нужную организационную информацию можно в приложение-блокнот — оно к тому же может синхронизироваться с календарем — очень удобно, когда все на виду.

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Переводчик

Работа со словарем, безусловно, полезный навык, но иногда нужно перевести слово быстро и максимально точно. И здесь на помощь ученику придет приложение-переводчик, которое подскажет нужное значение слова и даже синонимы. Отличный инструмент, чтобы справиться с любым заданием, а заодно пополнить словарный запас.

Библиотека

Мало что заменит удовольствие от чтения бумажных страниц, но везде носить с собой несколько тяжелых книг очень утомительно для школьников любого возраста. Зато в электронную библиотеку можно загрузить тысячи книг и читать их на переменах. Да и найти нужный отрывок во время урока в электронной версии намного легче, чем листать книгу и отнимать время у всего класса.

Диктофон

Иногда для выполнения домашней работы недостаточно материалов учебника и нужно бы еще раз послушать то, что говорили на уроке. В такой ситуации школьник может с разрешения учителя воспользоваться диктофоном и позже дома повторить пройденный материал, чтобы самостоятельно найти дополнительную информацию. В период подготовки к контрольным и экзаменам это особенно полезная опция!

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Часы, секундомер, будильник

Утром перед первым уроком так и хочется поспать лишние пять-десять минут…Так и опоздать можно! Хорошо, что в смартфоне есть будильник, который настойчиво повторяет сигнал и не дает проспать все на свете. А для секундомера найдется применение на уроке физкультуры, где лучше всех сдать норматив — это дело чести. Ну и без часов никуда, а иначе как отсчитывать минуты до перемены?

Фонарик

Если ребенок учится во вторую смену или самостоятельно возвращается вечером с продленки, с освещением дорога будет намного безопаснее. Современные модели смартфонов оснащены достаточно мощными фонариками, которые включаются одним движением пальца.

Флешка и электронная почта

Творческая домашняя работа или доклад смотрятся выигрышнее в формате презентации, тем более что современные доски позволяют показывать слайды. Чтобы не забыть ничего дома, можно загрузить презентацию в телефон и использовать его как флешку, либо отправить материалы на электронную почту и потом скачать их на школьных компьютер. К тому же современные тарифы предусматривают достаточное количество трафика, чтобы родителям не пришлось волноваться о том, что ребенок превысит лимит.

Фотоаппарат, камера

Чтобы нужные материалы всегда были под рукой, можно сфотографировать их и сохранить в памяти смартфона. Страницы учебников, примеры решения задач на доске, таблицы Меделеева, синусов и косинусов — все это можно поместить в специальную папку, чтобы не потерять.

Как отмечают в «Билайн», смартфон — это залог успешной учебы любого школьника. Поэтому важно, чтобы устройство отвечало требованиям ученика: обладало хорошей камерой, емкой батареей, прочным корпусом и в то же время соответствовало финансовым ожиданиям родителей. По нашим данным, самыми популярными смартфонами стали: в ценовом диапазоне до 5 000 рублей - Micromax Q402+, до 10 000 рублей - Samsung Galaxy J1, до 15 000 рублей - Huawei P Smart. Также мы рекомендуем позаботиться о дополняющих смартфон аксессуарах, которые придут на помощь ученику: специальное стекло и чехол защитят экран и корпус гаджета, портативное зарядное устройство выручит ребенка при разряжающемся телефоне, а наушники помогут прослушать аудиокнигу или лекцию.

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Сегодня необходимыми школьнику характеристиками обладают не только топовые, но и вполне доступные модели — например, Nokia 1 за 5 990 рублей от легендарного финского производителя. Благодаря оперативной системе Android Oreo Go Edition этот смартфон даже при оперативной памяти в 1 Гб работает без задержек, а с камерой в 5 Мпикс фотографии получаются четкими и яркими. Также юные пользователи наверняка оценят дизайн устройства. У Nokia 1 сменная задняя панель, так что цвета можно подбирать по настроению, а ударопрочный корпус сможет выдержать даже падение из рюкзака.

Новый учебный год – это праздник, который нужно отмечать не только с новым смартфоном, но и с полезными подарками вместе с «Билайн»: с 6 августа 2018 г. по 16 сентября 2018 г. при покупке Samsung Galaxy в собственных офисах «Билайн» получите квадрокоптер, Bluetooth наушники или Bluetooth колонку. А для того, чтобы ребенок всегда был на связи, «Билайн» в зависимости от приобретенной модели смартфона дарит связь на тарифах «ВСЁмоё 2» или «ВСЁмоё 3» на один или два месяца (скидка предоставляется за счёт скидки на смартфон в размере оплаченных услуг связи). Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробности по ссылке.