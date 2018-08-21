B. Braun Avitum: в содружестве с региональным здравоохранением

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T11:24:59+03:00

Генеральный директор компании «Диализ СП» Максим Акчурин демонстрирует только что собранные медицинские кровати. Они уже заняли свое место в отделении диализа и ждут первых пациентов Фото: Департамент здравоохранения Владимирской области

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Дар поступил от одного из центров сети - ООО "Диализ Ковров". Это новая точка на большой карте B. Braun Avitum, которая в России включает более 70 медучреждений. Благодаря немецкой компании в нашей стране лечение уже получают порядка 5 тысяч пациентов. В России центры диализа на условиях государственно-частного партнерства начала открывать около 15 лет назад группа специалистов под руководством академика Рената Акчурина в рамках инвестиционного проекта B. Braun Avitum и его дочерней компании «Диализ СП». Это один из мировых лидеров в производстве оборудования и материалов для гемодиализа. Компания имеет большой опыт создания и управления диализными клиниками.

Идет выгрузка кроватей. Новинки осматривает заведующий отделением диализа Городской больницы №6 города Владимира Иван ПажуковФото: Департамент здравоохранения Владимирской области

Высокотехнологичная помочь по полису ОМС

Во Владимирской области гемодиализные центры B. Braun Avitum уже работают во Владимире и Муроме, обеспечивая порядка 250 мест для пациентов. Для Владимирской области очень важны эти дополнительные места помощи больным хронической почечной недостаточностью. Лечение для населения бесплатное, так как оказывается .по единому тарифу ОМС.

Сейчас в Коврове идет активное строительство отделения гемодиализа на базе первого в России нефрологического санатория-профилактория B. Braun Avitum. В санатории-профилактории будет реализована современная система лечения и реабилитации, основанная на принципах мировой медицинской практики. А услуги диализного центра с первого дня открытия будет оплачивать Фонд ОМС. После открытия центра в Коврове B. Braun Avitum будет обеспечивать услугами гемодиализа более 300 пациентов Владимирской области. Следующим городом по плану руководителей сети станет Покров.

Каждый из гемодиализных центров B. Braun Avitum организован по последнему слову медицины, каждому уделяется максимальное внимание со стороны работников компании.

В сотрудничестве с региональном здравоохранением

B. Braun Avitum работает в тесном взаимодействии с региональной системой здравоохранения и с поддержкой губернатора Владимирской области. Свой первый региональный центр компания открыла в 2016 году в мкр. Юрьевец на территории городской больницы №6 г. Владимир.

Современный центр амбулаторного гемодиализа размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, которое изначально было спроектировано и построено именно для этой цели.

Владимирский центр, оказывая помощь своим пациентам, подключает опыт специалистов нефрологического отделения Городской больницы №6 г. Владимира. Как рассказал заведующий нефрологическим отделением Иван Пажуков, отделение на 15 коек до появления B. Braun Avitum было единственным местом, где жители г. Владимира могли проходить процедуру диализа. Медики стремятся обеспечить пациентов высокотехнологической помощью, но материальная база отделения серьезно изношена и нуждается в обновлении.

В 2016-2017 годах компания «Диализ СП» открыла во Владимире и Муроме диализные центры европейского уровня, работающие по системе ОМС. В торжественной церемонии открытия принмала участие Губернатор области Светлана ОрловаФото: Департамент здравоохранения Владимирской области

20 августа генеральный директор ООО "Диализ Ковров" Максим Акчурин передал в дар нефрологическому отделению Городской больницы №6 пятнадцать медицинских функциональных кроватей с поднимающимся изголовьем, в комплекте с медицинским матрасом.

ООО "Диализ Ковров" сотрудничает и с Ковровской городской больницей. Б. Браун Авитум подарила ковровской ЦГБ два новых аппарата, что послужило началом долговременного партнерства.

Развитие сети B. Braun Avitum дает надежду на жизнь многим больным, которым диализ в прямом смысле жизненно необходим. За годы работы компании B. Braun Avitum в России заметно увеличилась продолжительность жизни людей с серьезными нефрологическими заболеваниями.