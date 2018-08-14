«Т Плюс» выходит на завершающий этап гидравлических испытаний теплосетей Владимира

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-14T15:11:35+03:00

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Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» вышли на завершающий этап проведения гидравлических испытаний магистральных и разводящих теплосетей города в рамках подготовки к новому отопительному сезону. По состоянию на 14 августа завершена проверка 570 км трубопроводов (в однотрубном исчислении), что составляет 86% от общего объема. Гидроиспытания тепловых сетей города Владимира начались 3 мая и по графику проведения работ продлятся до 1 сентября.

Всего с начала летней ремонтной кампании Владимирский филиал «Т Плюс» провел 430 гидроиспытаний теплосетей. Напомним, в ходе гидравлических испытаний давление в тепловой сети повышают в полтора раза, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести на них ремонты. По итогам проверок было выявлено 280 дефектов, заменено 4,6 км сетей. Отметим, что средней срок отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний во Владимире составляет 9,8 суток, при этом максимальное ограничение подачи ГВС не превышало нормативные 14 дней.

После проведения ремонтных работ на всех участках будут выполнены работы по восстановлению благоустройства. В настоящее время подрядной организацией сдано 298 объектов, в работе находится 63. Отметим, что качество выполнения благоустройства контролируется специальной комиссией с участием представителей управления ЖКХ администрации г. Владимира, а работы принимаются только после устранения всех замечаний.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей. Специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.В случае обнаружения поврежденного или нарушенного ограждения компания просит жителей города не приближаться к опасному участку и немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.