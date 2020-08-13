Во Владимире пытаются избежать мусорного коллапса

Пожар уничтожил сразу 10 мусоровозов Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

12 августа около четырех часов утра на стоянке на улице Тракторной загорелись сразу десять мусоровозов. Когда на место приехали пожарные, спасти машины было уже нельзя.

- Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться дальше. Всего к ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека. Предварительная причина пожара — поджог, - рассказали в областном управлении МЧС.

Сгоревшие мусоровозы принадлежали подрядчику регоператора по вывозу мусора компании «Чистый Владимир» и обслуживали две трети города. Неужели мусорного коллапса не миновать?

Сгоревшие мусоровозы обслуживали две трети города Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Регоператор делает все возможное, чтобы город не утонул в мусоре — обращается к партнерам, чтобы те выделили недостающие «Камазы». Пока проблема не решится, спецтехника будет работать по ночам.

- Конечно, эта ситуация нас подкосила. Из 21 мусоровоза, которые обслуживали город Владимир, 10 машин сгорели. И уже понятно, что перебоев с уборкой мусора не избежать. Но точно то, что хуже, чем в январе не будет, - подчеркнул Альберт Скворцов, заместитель директора ООО «Биотехнологии». - Надеюсь, что к концу недели мы сможем нормализовать работу.

Мэрия обещала не бросать владимирцев наедине с мусором.

- Это серьезная потеря для компании. И полиция должна установить причину пожара, и если окажется, что это поджог, необходимо найти виновного. Мы, в свою очередь, готовы оказать помощь, если это потребуется. Услуга по вывозу мусора должна оказываться своевременно и в полном объеме. Город в грязи не утонет, - подчеркнул Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии.

Кстати, Альберт Скворцов уже посмотрел видео с камер наблюдения. На кадрах отчетливо видно человека, который залезает из одной машины в другую, после чего те начинают гореть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.