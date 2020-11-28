Во Владимирской области в ДТП погибли трое полицейских

Кадр с видео с камер наблюдения.

Камешковский район Владимирской области в последнее время не исчезает из сводок различных ЧП. Сначала здесь сошел с рельсов поезд, затем выяснилось, что пропавший в сентябре первоклассник был похищен психически нездоровых человеком, а теперь здесь произошло резонансное ДТП, в котором погибли трое полицейских.

Авария произошла 27 ноября около 23.00 в городе Камешково. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой областной полиции, 25-летний водитель легкового автомобиля "Мазда-3" врезался в ехавший впереди по той же полосе КАМАЗ, которым управлял молодой человек 1994 года рождения.

В результате ДТП погибли и водитель легкового автомобиля, и два его пассажира (33 и 35 лет). Водитель большегруза не пострадал. На видео с камер наблюдения видно, что авария произошла на перекрестке. Для КАМАЗа и "Мазды" горел зеленый сигнал светофора. Грузовик ехал с невысокой скоростью, а вот "Мазда" вылетела стремительно.

В УМВД рассказали, что погибшие мужчины являлись сотрудниками камешковской полиции, однако в момент ДТП находились в свободное от службы время на личном автомобиле. Начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков уже заявил, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии.

Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области

- Также решением руководства регионального УМВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий произошедшего, - сказал он.

Тем временем, в социальных сетях очевидцы говорят, что водитель легковушки был трезв, и признают, что иномарка ехала сочень высокой скоростью.