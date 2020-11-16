Пятно в 12,5 тысяч кв.м: После аварии с поездом во Владимирской области разлился мазут

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

16 ноября у станции Новки, которая находится в Камешковском районе Владимирской области, грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны с нефтепродуктами.

И, судя по последним данным, это ЧП может нанести урон природе Владимирской области. В региональном управлении МЧС России сообщают, что по состоянию на 18.00 площадь разлива нефтепродуктов составила 12500 квадратных метров. На видео видно, что мазут попал в местный пруд. В МЧС сейчас помимо работы непосредственно с составом также следят за тем, чтобы разлившийся мазут не загорелся.

- Силы и средства готовы к проведению пенной атаки при необходимости, - сообщили в ведомстве.

Также стало известно о том, что пострадавший при схождении поезда с рельсов человек умер по дороге в больницу. Он скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, это местный обходчик.

Напомним, что сошел с рельсов товарный поезд в районе 14 часов. Из 54 вагонов состава сошли с путей более половины - 30. Они перегородили проезд другим поездам. Из электрички по направлению «Владимир - Гороховец» высадили людей, на данный момент отменили электрички из Владимира в Ковров. Поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской. На работах по ликвидации ЧП задействованы 96 человек и 27 единиц техники.