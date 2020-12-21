В 2021 году на благоустройство 23 дворов выделят 36 миллионов рублей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках которого в городах страны благоустраивают общественные пространства и дворы, с каждым годом становится все менее масштабным. Однако совсем не закрывается.

В 2021 году во Владимире в рамках проекта планируется привести в порядок и обновить 23 дворовые территории. На днях в администрации города Владимира опубликовали список этих дворов.

Итак, больше всего повезло Октябрьскому району, где в порядок приведут 10 дворов, то есть чуть ли не половину из всех заявленных. Речь идет о следующих дворах: дом №43-в по ул. Балакирева, №137 по ул. Лакина, №12 по ул. Тракторной, №44 по Октябрьскому проспекту, №38 по ул. Горького, №12 по ул. Кирова, №30 по ул. Михайловской, №16 по ул. Фейгина, №49 по ул. Мира, №№1 и 3-а по Судогодскому шоссе.

В Ленинском районе благоустроят территорию во дворах домов №5-а по ул. Михалькова, №5 по ул. Чапаева, №39 по ул. Диктора Левитана, №26 по ул. Нижняя Дуброва, №18-б по ул. Верхняя Дуброва.

Во Фрунзенском районе проект затронет дворы домов №№4 и 4-а по ул. Усти-на-Лабе, №37 по ул. Лермонтова, №6 по Северному проезду, №9 по ул. Комиссарова, №38 по ул.Юбилейной и №47 по ул. Растопчина.

На все благоустроительные работы из городского бюджета будет направлено 36 миллионов 424 тысячи рублей. Кроме того, на условиях софинансирования привлекаются средства жителей — 3 процента от стоимости работ. Это чуть более 1 миллиона рублей.

В мэрии предполагают, что во время торгов удастся еще сэкономить денег на благоустройство. И эти сэкономленные средства пойдут на другие дворы в областном центре.

Кстати, с 2020 года благоустройство дворовых территорий проводится только по минимальному перечню благоустроительных работ, предусмотренных программой «Формирование комфортной городской среды» (асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установка урн и скамеек). В прошлом году по программе привели в порядок дворовые территории 25 многоквартирных домов.