Во Владимире обсудили подготовку города к предстоящей зиме

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, заместитель градоначальника Михаил Голубев провел совещание, в ходе которого рассматривался вопрос готовности областного центра к зиме.

На встрече присутствовали представители городского управления ЖКХ, Владимирского филиала ПАО «Т Плюс», АО «ЭРЭС-Владимирская область», МУП «Владимирводоканал», МКУ «ЦУГД» и МКУ «Зеленый город».

Тепловики создали 10 аварийных бригад в составе 40 специалистов, а дорожники из ЦУГД собрали запас противогололедных материалов и завершают подготовку техники.

Тем временем в городе продолжают решать вопросы с включением отопления там, где с этим возникли сложности.

По итогам совещания было поручено усилить контроль за работой управляющих организаций в плане запуска отопления в жилых домах и формировать запасы материально-технических средств на случай аварийных ситуаций. Кроме того, обращено внимание на обеспечение снегоуборочной техникой.

Михаил Голубев отметил, что лично отправится проверять все необходимое на предприятиях. Первые проверки состоятся на текущей неделе.