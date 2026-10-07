Во Владимирской области стартовал второй этап операции «Нелегал»

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в регионе стартовал второй этап федеральной операции «Нелегал».

За первые несколько дней полицейские провели мероприятия в Собинском, Суздальском и Киржачском округах, а также во Владимире.

Был проверен ряд строительных площадок, цех по пошиву одежды и другие объекты, где трудятся иностранные граждане. Уже сейчас обнаружено 14 нарушений миграционного законодательства.

Всего же в текущем году во Владимирской области было проведено более 1200 тематических рейдов, пресечено более 3134 миграционных нарушений, почти 1400 представлений о запрете въезда иностранцев в Россию направлено по подведомственности, принято более 600 решений о сокращении срока пребывания иностранцев, 547 человек выдворено из страны, расследуется 479 уголовных дел.

Рейды по вопросам миграции будут продолжены. В полиции отметили, что благодаря принятым мерам число преступлений, совершенных нелегалами, а также в отношении них, сократилось в полтора раза.