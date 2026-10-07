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НовостиОбщество7 октября 2026 12:37

Губернатор Владимирской области поздравил Президента России с днем рождения

Александр Авдеев вспомнил слова Путина, которые отражают его президентство
Алексей СУХОВ
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7 октября 74 года исполнилось Президенту России Владимиру Путина. Поздравления ему сыплются со всех концов страны. В том числе из Владимирской области. В частности главу государства поздравил глава 33 региона Александр Авдеев.

Губернатор Владимирской области вспомнил слова Владимира Путина, произнесенные им на Форуме будущих технологий - «Человек счастлив, когда он живет тем делом, которому посвятил свою жизнь». По словам Александра Авдеева, эти слова являются лучшим описанием президентства Владимира Путина.

"Быть лидером такой огромной страны — это ежедневный вызов, который требует полной самоотдачи. Служение Отечеству — это призвание, требующее стойкости и любви к своей стране. С днем рождения, Владимир Владимирович! От себя лично и от имени жителей Владимирской области желаю Вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и надежной команды единомышленников рядом", - написал губернатор.