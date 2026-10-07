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НовостиОбщество7 октября 2026 11:46

С фермы Джона Кописки требуют почти 47 миллионов рублей за ущерб реке Пекша

Иск к ООО "Рождество" подало Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Алексей СУХОВ
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На ферму Джона Кописки ООО "Рождество" подали многомиллионнный иск за ущерб водным ресурсам Петушинского района. Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству через Арбитражный суд Владимирской области пытается взыскать 46,9 миллиона рублей.

Очевидно, что в федеральном агентстве по рыболовству опирались на данные проверки Владимирской природоохранной прокуратуры, которая в апреле и запротоколировала все сбросы "навозосодержащих стоков" в реку Пекша и ее приток Волкуша. Тогда произошло загрязнение водных объектов на площади почти 500 тысяч квадратных метров.

В прокуратуре после исследования проб воды зафиксировали многократное превышение содержания ряда загрязняющих веществ – аммонийного азота (до 150 раз), фосфатов (до 40 раз), нитритов и прочих. От сбросов массово погибла рыба. А ущерб в прокуратуре также оценили в 46 с лишним миллионов рублей.

Кстати, в Арбитражном суде предложили сторонам принять меры к урегулированию спора и заключению мирового соглашения до начала судебного заседания.