В соцсетях Владимира распространяют фейковый указ губернатора Авдеева

Тот самый "документ".

В соцсетях и мессенджерах Владимирской области 7 октября началось активное распространение документа якобы за подписью губернатора Владимирской области. В нем говорилось о том, что в 33 регионе вводится полный запрет на освещение средствами массовой информации эпидемиологической ситуации в области.

В этот же день управление массовых коммуникаций Администрации Губернатора Владимирской области сообщило, что данный документ является фейком. На самом деле то, что документ явно сфабрикован неизвестными, было очевидно сразу, при более внимательном прочтении данного "распоряжения". Люди, знакомые с работой областных властей заметили бы поддельную печать. Но сильнее других фейковость документа выдавала безграмотность его составителей, которые даже фамилию губернатора не смогли написать правильно, назвав Александра Авдеева Адеевым.

В любом случае в Правительстве Владимирской области просят жителей быть бдительным и доверять только официальной информации.