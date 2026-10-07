В Судогодском округе на местной реке поселился розовый фламинго

Фото: кадр видео Госохотинспекции Владимирской области

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, на днях в ведомство поступило сообщение, что в Судогодском округе близ деревни Кондряево плавает по воде розовый фламинго. Птица поселилась на мелководье и, судя по всему, не планировала покидать понравившееся место.

В Кондряево выехал сотрудник Госохотинспекции, который подтвердил, что сообщение не вымысел — действительно, водную гладь рассекает розовый фламинго. Специалисты отметили, что фламинго живут в тропиках и субтропиках, в природе они селятся на соленых озерах и морских лагунах Африки, Евразии и Америки, а розовый окрас приобретают в результате накопления каротиноидов, получаемых от специфических водоорослей и ракообразных.

Откуда взялся во Владимирской области розовый фламинго — совершенно непонятно. Однако с учетом того, что в России эта птица занесена в федеральную Красную книгу, о необычной находке региональная Госохотинспекция сообщила в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Очевидно, там и решат, что теперь делать с судогодским фламинго.