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НовостиОбщество7 октября 2026 9:27

В Судогодском округе на местной реке поселился розовый фламинго

Совершенно нетипичное для здешних мест пернатое обнаружили местные жители
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр видео Госохотинспекции Владимирской области

Фото: кадр видео Госохотинспекции Владимирской области

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, на днях в ведомство поступило сообщение, что в Судогодском округе близ деревни Кондряево плавает по воде розовый фламинго. Птица поселилась на мелководье и, судя по всему, не планировала покидать понравившееся место.

В Кондряево выехал сотрудник Госохотинспекции, который подтвердил, что сообщение не вымысел — действительно, водную гладь рассекает розовый фламинго. Специалисты отметили, что фламинго живут в тропиках и субтропиках, в природе они селятся на соленых озерах и морских лагунах Африки, Евразии и Америки, а розовый окрас приобретают в результате накопления каротиноидов, получаемых от специфических водоорослей и ракообразных.

Откуда взялся во Владимирской области розовый фламинго — совершенно непонятно. Однако с учетом того, что в России эта птица занесена в федеральную Красную книгу, о необычной находке региональная Госохотинспекция сообщила в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Очевидно, там и решат, что теперь делать с судогодским фламинго.