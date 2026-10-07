В Судогде в общежитии техникума жили 37 нелегальных строителей трассы М-12

. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор троим гражданам, включая заведующую хозяйством Муромцевского лесотехнического техникума и сотруднице строительной фирмы.

Их обвиняли в организации незаконного пребывания иностранцев в России и в посредничестве в даче взятки в зависимости от роли каждого.

Судом установлено, что в мае 2023 года в Судогодский район приехали иностранцы, которые работали на компанию-подрядчика, занимавшуюся строительством трассы М-12 на том участке. Строителей заселили в общежитие Муромцевского лесотехнического техникума согласно договора с подрядчиком.

Однако в июле того же года завхоз техникума и сотрудница строительной фирмы узнали, что 37 строителей не могут быть поставлены на учет, так как нарушили миграционные требования. Тогда женщины договорились не выселять иностранцев до конца работ, и обеспечивали их всем необходимым. А 7 августа 2023 года та самая сотрудница строительной фирмы выступила посредником в даче взятки начальнику отдела по вопросам миграции полиции Судогодского района, дабы стражи порядка не принимали мер к мигрантам.

Полицейский деньги брать не собирался, так что в итоге нелегальных мигрантов задержали, как и организаторов их пребывания. Суд признал организаторов виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2 лет со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей. Также они лишены права занимать определенные должности сроком на 1 год. Их взяли под стражу в зале суда.