В Кольчугино завершился капитальный ремонт теплосетей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в Кольчугино в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершён капитальный ремонт тепловых сетей города.

В рамках него было заменено более пяти километров аварийных сетей теплоснабжения на четырёх участках на улицах Гагарина, Ленина, Мира, Шиманаева, Щербакова и площади Ленина. Впрочем, работы не завершены полностью. На объектах осталось провести благоустройство территории. Тем не менее, уже точно известно, что стоимость работ превысила 150 миллионов рублей.

В Правительстве региона уточняют, что проведённый ремонт позволил повысить качество и надёжность теплоснабжения для 4 тысяч человек, проживающих в 94 многоквартирных домах (это 10 процентов жителей Кольчугино). Также теперь не должно быть проблем с теплоснабжением на четырёх социальных объектах, в том числе в Центральной районной больнице.