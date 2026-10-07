Во Владимирской области за неделю 8371 человек заболел ОРВИ

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за всю минувшую неделю в регионе 8371 человек обратился к врачам с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При этом заболеваемость по сравнению с позапрошлой неделей снизилась во всех возрастных группах. Общий показатель заболеваемости стал ниже на 13,8 процента. В ходе лабораторных исследований ни одного случая гриппа не обнаружено.

Кроме того, с 28 сентября по 4 октября в регионе лабораторно подтверждено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. При этом восемь случаев зарегистрированы в Ковровском округе и один в Кольчугинском округе. Во всех случаях коронавирус протекал также, как и обычное ОРВИ.