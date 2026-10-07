В Суздальском округе археологические скульптуры выставили под открытым небом

Фото: Институт археологии РАН

Как сообщает Институт археологии РАН, в селе Кибол Суздальского округа реализуется научно-просветительский проект, посвященный археологическому наследию здешних краев. Под открытым небом ученые организовали парк археологических скульптур — трехмерные увеличенные копии самых важных находок установили в деревянных рамах и снабдили пояснительными надписями.

Среди скульптур можно увидеть подвеску-лунницу, являвшуюся женским украшением, подвеску-архангел, которая считалась предметом христианского благочестия, а также еще два артефакта — фрагмент пахотного орудия лемех и боевой топор, использовавшийся в качестве оружия.

Сами рамы тоже имеют значение. Ученые отметили, что они символизируют деревянные постройки средневекового села, а с другой стороны выступают неким подобием археологических окон, являющихся стандартом показа древностей.

В пояснительных надписях указано, где был найден артефакт, к какому классу находок он относится и дается описание самого предмета.