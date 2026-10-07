Во Владимире начнется суд над водителем, сбившим парня и девушку

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира направило в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.

В ходе следствия установлено, что в ночь на 27 мая текущего года 30-летний местный житель ехал на своем автомобиле марки «БМВ» по Октябрьскому проспекту.

Из-за невнимательности при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу он не обратил внимание, что ехавший попутно автомобиль «Рено Логан» начал сбрасывать скорость перед «зеброй» и выкатился на переход в тот момент, когда по нему шли двое юных ребят — девушка и провожавший ее парень. В результате оба получили серьезные травмы, которые эксперты оценили, как тяжкий вред здоровью. Свою вину водитель признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.