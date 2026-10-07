В Суздале задерживается повторный ремонт Торговой площади

Торговая площадь Суздаля

На сайте госзакупок России администрацией города Суздаля ранее размещен тендер на ремонт городской Торговой площади. Этот контракт выиграла владимирская компания «Вектор», которая, согласно условиям договора, должна была завершить непосредственно строительные работы до 1 октября. Однако пока они выполнены не в полном объеме.

В частности, стоимость работ составляет 9 миллионов 899 тысяч рублей, а фактически исполнено обязательство на 6 миллионов 492 тысячи.

При этом сам контракт действует до 24 октября текущего года с учетом всех формальностей. Также в нем существует пункт, согласно которому обязательства стороны исполняют до тех пор, пока они не будут полностью выполнены.

Таким образом, точную дату окончания ремонта сейчас сказать сложно. Стоит отметить, что это уже не первая попытка ремонта Торговой площади. Ее планировали обновить еще к 1000-летию Суздаля, но работа оказалась выполнена некачественно, в связи с чем потребовалась перекладка булыжного мощения. Эту работу сейчас и выполняют с ноября 2025 года.