В Александрове открыли Центр поддержки волонтеров

Фото взято из соцсетей главы Александровского округа Анны Кузнецовой.

6 октября в Александрове, на территории Городского парка культуры и отдыха, начал работу «Добро.Центр». Он будет помогать координировать работу волонтёров, оказывать методическую поддержку и привлекать добровольцев для участия в различных акциях и проектах.

В церемонии открытия приняла участие глава Александровского округа Анна Кузнецова. Она отметила, что «Добро.Центр» должен стать точкой притяжения для активных и отзывчивых людей, а волонтёрское движение округа получит с открытием центра новый импульс и новые возможности для развития.

В Правительстве Владимирской области рассказали, что среди волонтёров муниципалитета есть как школьники и студенты, так и представители старшего поколения. Они занимаются самой разной деятельностью: поддерживают участников СВО, сохраняют историческую память о Великой Отечественной войне, участвуют в экологических и патриотических акциях.

Кстати, это не первый подобный центр во Владимирской области. 2 октября на базе Гусевского стекольного колледжа был открыт первый в Гусь-Хрустальном «Добро.Центр».