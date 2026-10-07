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НовостиОбщество7 октября 2026 6:09

В Александрове открыли Центр поддержки волонтеров

Ещё один «Добро.Центр» начал работу во Владимирской области
Алексей СУХОВ
Фото взято из соцсетей главы Александровского округа Анны Кузнецовой.

Фото взято из соцсетей главы Александровского округа Анны Кузнецовой.

6 октября в Александрове, на территории Городского парка культуры и отдыха, начал работу «Добро.Центр». Он будет помогать координировать работу волонтёров, оказывать методическую поддержку и привлекать добровольцев для участия в различных акциях и проектах.

В церемонии открытия приняла участие глава Александровского округа Анна Кузнецова. Она отметила, что «Добро.Центр» должен стать точкой притяжения для активных и отзывчивых людей, а волонтёрское движение округа получит с открытием центра новый импульс и новые возможности для развития.

В Правительстве Владимирской области рассказали, что среди волонтёров муниципалитета есть как школьники и студенты, так и представители старшего поколения. Они занимаются самой разной деятельностью: поддерживают участников СВО, сохраняют историческую память о Великой Отечественной войне, участвуют в экологических и патриотических акциях.

Кстати, это не первый подобный центр во Владимирской области. 2 октября на базе Гусевского стекольного колледжа был открыт первый в Гусь-Хрустальном «Добро.Центр».