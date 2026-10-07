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НовостиОбщество7 октября 2026 5:53

Во Владимире перенесли срок проверки системы оповещения населения

Власти решили сдвинуть ее на двое суток
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Как сообщает управление гражданской защиты администрации города Владимира, техническая проверка муниципальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях переносится.

Ранее планировалось провести ее 7 октября, но теперь этот срок сдвинули на 9 октября. В ходе проверки власти намерены включить электрические сирены уличного оповещения, а также акустические системы, через которые жителям Владимира передадут речевое сообщение о порядке действий при получении тревожных сигналов.

В связи с проверкой самим жителям ничего предпринимать не требуется.