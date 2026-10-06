Во Владимире на пожаре в многоквартирном доме спасены три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 6 октября в 15.29 диспетчеры пожарной охраны Владимира приняли тревожный сигнал из микрорайона Оргтруд, где случился пожар в доме №16 по улице Октябрьская.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС не семи пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов в одной из квартир наблюдался дым.

Пожарные эвакуировали из пятиэтажного многоквартирного дома двоих жителей, еще три человека были спасены — их вывели на свежий воздух при помощи спасательных устройств.

К счастью, никто из людей не пострадал, а пожар локализовали и ликвидировали на площади 16 квадратных метров.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.