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НовостиОбщество6 октября 2026 13:45

Во Владимире и Муроме высадили розы из Запорожской области

В регионе проходит акция «Мост дружбы»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Дом дружбы народов Владимирской области

Фото: Дом дружбы народов Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, на днях в Патриаршем саду Владимира высадили 85 кустов роз, которые в рамках акции «Мост дружбы» привезли из Запорожской области.

Таким образом была подчеркнута дружеская связь между двумя регионами, а 6 октября такую же аллею должны высадить в Муроме. По мнению вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Лызлова, это мероприятие показывает, насколько близки владимирщина и Запорожье.

Акцию организовал Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых при содействии регионального отделения Ассамблеи народов России и Министерства внутренней политики Владимирской области.