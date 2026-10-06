Во Владимире и Муроме высадили розы из Запорожской области

Фото: Дом дружбы народов Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, на днях в Патриаршем саду Владимира высадили 85 кустов роз, которые в рамках акции «Мост дружбы» привезли из Запорожской области.

Таким образом была подчеркнута дружеская связь между двумя регионами, а 6 октября такую же аллею должны высадить в Муроме. По мнению вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Лызлова, это мероприятие показывает, насколько близки владимирщина и Запорожье.

Акцию организовал Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых при содействии регионального отделения Ассамблеи народов России и Министерства внутренней политики Владимирской области.