В Камешково юный водитель осужден за поездку с инспектором ДПС на капоте

. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 17-летнему юноше из Камешковского округа все-таки придется отправляться в воспитательную колонию.

Речь идет о резонансной истории, случившейся в декабре 2025 года в Камешковском округе. В тот день инспекторы ГАИ заметили молодого парня на «Жигулях» шестой модели, который не был пристегнут. Его решили остановить, но тот резко поехал вперед, наехав на одного из полицейских. Тот вынужден был запрыгнуть на капот «Жигулей, однако юноша не остановился. Несмотря на погоню, он удирал вместе с инспектором на капоте, но через пару километров съехал в поле и застрял.

По факту применения насилия к представителю власти при исполнении служебных обязанностей на него завели уголовное дело. Кстати, 16-летний на тот момент юноша прав не имел.

В Камешковском районном суде парень не признал вину и заявил, что не желал подвергать полицейского опасности, однако суд признал его виновным и приговорил к 1 году воспитательной колонии. Адвокат и мама юноши обжаловали приговор, но Владимирский областной суд оставил его без изменения и он вступил в законную силу.