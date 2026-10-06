Во Владимирской области производят стеклоочистители для новой «Лады»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Правительство Владимирской области, НПК «Автоприбор» начал поставки автокомпонентов для кроссовера «Лада азимут», который совсем недавно начали собирать на «АвтоВАЗе».

Владимирское предприятие производит элементы стеклоочистителя автомобиля — трапецию, поводки стеклоочистителя и сами его щетки. Вице-губернатор Денис Синявский в связи с этим отметил, что опыт местной инженерной школы становится важной опорой для будущего российского автомобилестроения.

Кстати, дворники и прочие автокомпоненты, произведенные на владимирском предприятии, ставят и на другие модели «Лады», в том числе на «Гранту», «Искру», «Ларгус», «Ниву Тревел» и «Ниву Легенда».