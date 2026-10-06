Владимирский майнер тайно похитил 1 миллион киловатт электричества

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Управления ФСБ и МВД России по Владимирской области, а также региональное Следственное управление СКР, на днях при поддержке Росгвардии были задержаны заместитель начальника электросетей Петушинского округа и 45-летний местный житель.

По версии следствия, 45-летний петушинец имеет участки в деревнях Крутово и Новый Спас, где стал заниматься майнингом криптовалюты. Он нелегально подключился к электросетям и тайно «сжег» 1 миллион киловатт электроэнергии.

Последнее обстоятельство обнаружил замначальника электросетей, однако в сентябре 2025 года при встрече в кафе майнер предложил энергетику ежемесячно давать ему взятки, дабы тот закрывал глаза на хищение электричества. Последний согласился и до июля 2026 года получал от майнера ежемесячно по 15-25 тысяч рублей — всего было передано 235 тысяч.

В итоге замначальника электросетей обвинен в получении взятки, дело расследует СК, а по факту хищения электричества дело ведут следователи полиции, оно заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Кроме того, ходе обыска у майнера обнаружили 220 патронов, так что он стал фигурантом еще одного дела — о незаконном хранении боеприпасов.

Следователи полагают, что майнер причинил энергетикам ущерб на сумму 8,7 миллиона рублей. Расследование уголовных дел продолжается.