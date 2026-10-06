Во Владимире передвижная выставка не давала животным прятаться от посетителей

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 1 октября сотрудники ведомства посетили ТЦ «Меридиан», что находится во Владимире на улице Растопчина в доме №24 «А».

В ТЦ работала передвижная выставка животных «Живые тропики», организатором которой выступила ИП Сыстерова.

В ходе визита был зафиксирован ряд нарушений. Так, сама выставка работала с 4 сентября по 5 октября, то есть 31 день, что в восемь раз превышает максимально допустимый срок. Также проверяющие обнаружили, что на выставке отсутствует план по дератизации и дезинсекции, а на лемура не оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Более того, лемур и еще несколько рептилий не имели укрытий, которым им положено минимум по два, чтобы можно было в любой момент спрятаться от посетителей.

Примечательно, что 28 августа в Иваново эту же выставку Россельхознадзор уже проверял, обнаружив те же нарушения. Предпринимателю тогда вносилось предписание.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Владимирской области и в региональное УМВД, а также в администрацию города Владимира и в ТЦ «Меридиан» для принятия мер.