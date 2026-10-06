В Коврове прокуратура обнаружила автобусы без диагностических карт

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания жителей, в ходе которой уделила внимание компаниям-перевозчикам.

В ходе проверки оказалось, что организации выводили на линию автобусы, которые не получили диагностические карты, подтверждающие возможность их выезда на дороги. Иными словами, автобусы не проходили техосмотр.

В связи с выпуском на линию транспорта без техосмотра на ответственных сотрудников компаний-перевозчиков были составлены административные протоколы, виновных оштрафовали. Также руководителям предприятий прокуратура внесла представления. После этого автобусы получили необходимые диагностические карты.