Во Владимире открывается выставка, посвященная супрематизму

Выставка пройдет в здании областной научной библиотеки. Фото: Виктория СУХОВА.

7 октября в 18:00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Ольга Розанова. Нить супрематизма». Событие приурочено к 140-летию Ольги Розановой и проходит в рамках библиотечного проекта «Год с владимирским искусством».

Экспозиция посвящена малоизвестной странице отечественного искусства. В 1915-1917 годах на базе артели в селе Вербовка была создана уникальная коллекция декоративно-прикладных вещей по рисункам художников русского авангарда – Малевича, Розановой, Пуни, Богуславской, Экстер, Удальцовой, Поповой и других. Они создавали эскизы, а вышивальщицы артели превращали их в изысканные вещи, которые с успехом продавались в Москве, Санкт-Петербурге, Париже.

Во Владимир приедет экспозиция, содержащая около 20 экспонатов – это выразительная часть коллекции, дающая полное представление о проекте. Центральное место на выставке занимают воссозданные произведения Ольги Розановой, уроженки Владимирской области, амазонки авангарда, яркого представителя искусства начала XX века. Зрители увидят сумочки, подушки, платки по эскизам художницы.

Выставка будет работать по 1 декабря 2026 года согласно графику библиотеки. Вход свободный.