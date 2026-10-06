Во Владимирской области за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по данным еженедельного мониторинга ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, за всю минувшую неделю в медучреждения региона обратился 8371 человек с признаками ОРВИ, причем из этого числа 2122 человека пришли к врачам во Владимире.

Таким образом, заболеваемость снизилась на 13,8 процента по сравнению с позапрошлой неделей, причем снижение зарегистрировано во всех возрастных группах.

На прошлой неделе региональный Центр гигиены и эпидемиологии провел 969 лабораторных исследований, в ходе которых обнаружил у заболевших владимирцев вирусы не гриппозной этиологии. Среди них в 56 процентах случаев оказались риновирусы, также определены РС-вирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп 1, 2 и 4 типов.

Случаев заболеваний гриппом во Владимирской области пока не зарегистрировано.