Во Владимире создают новый межмуниципальный автобусный маршрут №153

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области размещен протокол заседания комиссии по организации межмуниципальных перевозок от 22 сентября текущего года.

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, стал вопрос об установлении нового автобусного маршрута, который поедет от улицы Октябрьская (микрорайон Оргтруд) до поселка Сновицы.

Согласно приказа регионального минтранса от 24 сентября текущего года, данный маршрут под номером 153 вводится с 1 ноября. Фактически он будет дублировать уже существующий автобус №53. Цель создания еще одного аналогичного рейса не уточняется.

Согласно решения комиссии, у минтранса будет не более 40 дней, чтобы найти перевозчика, который начнет работу на маршруте №153. Пока соответствующий тендер на сайте госзакупок не размещен.