Двое жителей Мурома задержаны за незаконную охоту на лося

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту незаконной охоты, в которой обвиняются 40 и 49-летний жители округа Муром.

По версии следствия, в феврале текущего года мужчины приехали в ковровские леса, чтобы поохотиться на лося. При этом сезон охоты на этого зверя продолжается с сентября по январь, да и разрешения у охотников не было.

В ходе ночной вылазки браконьеры заметили лосиху, и один из охотников выстрелил в нее. Как оказалось, лосиха была беременной.

Убитого зверя разделали на месте, после чего муромляне погрузили мясо в машину и поехали в сторону дома, но были задержаны экипажем ДПС вязниковской полиции.

Свою вину мужчины отрицать не стали, раскаялись и полностью возместили ущерб в размере 400 тысяч рублей.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.