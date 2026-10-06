Надбавку к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают 3542 владимирца

. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

3542 жителя Владимирской области получают доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве, сообщают в отделении СФР по Владимирской области.

При этом мужчины составляют только треть из общего числа получателей. Средний возраст их - 76 лет. При этом 278 человек перешагнули возраст в 90 лет. А самой молодой "сельской" пенсионерке исполнилось 57 лет. В среднем благодаря надбавке размер пенсии этих людей составляет 32 тысячи 800 рублей.

Как пояснили в отделении СФР по Владимирской области, они устанавливает доплату пенсионерам от сельского хозяйства, если они трудились в отрасли не менее 30 лет и продолжают жить на селе. Доплата прибавляется к пенсии по старости или инвалидности, её размер составляет 25% от фиксированной выплаты. С 1 января 2026 года это 2 396 рублей и 17 копеек для пенсионеров по старости, инвалидов I и II группы и 1 198 рублей и 9 копеек для инвалидов III группы. В стаж засчитывается труд в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. То есть на прибавку имеют право механизаторы, трактористы, ветеринары, агрономы, дояры. Полный перечень насчитывает более 500 профессий.