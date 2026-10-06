Во Владимирской области жители взяли займов в МФО на 318 миллионов рублей

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

В I полугодии 2026 года микрофинансовые организации Владимирской области заключили 3286 договоров по займам, выдав жителям и предприятиям региона 318 миллионов рублей. Об этом сообщают во Владимирском отделении Центробанка России. Также там сообщают, что это вдвое меньше по количеству, чем годом ранее.

При этом с января по июнь бизнес получил от местных МФО 109 займов на 271 млн рублей. Выдача предприятиям выросла почти наполовину, а индивидуальным предпринимателям — на 20%. Основной объем финансирования пришелся на государственную МФО: она одобрила 81 заем на 263 млн рублей по льготным ставкам.

А вот займы гражданам теряют популярность по мере развития онлайн-сервисов: за полгода их число упало на 56%. По итогам первых шести месяцев этого года МФО, зарегистрированные в регионе, заключили с гражданами около 3,2 тысячи договоров микрозайма на 47 млн рублей.

«Главный минус потребительских микрозаймов — высокий процент. Ставка может достигать 0,8% в день (292% годовых), хотя под такой процент деньги обычно берут на несколько дней. На более долгий срок ставки ниже, но все равно они обычно менее выгодны, чем по кредитам в банке. Однако, за счет более высоких ставок, МФО лояльнее относятся к «неидеальным» заемщикам», — подчеркнули во владимирском отделении Банка России.