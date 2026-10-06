Владимирские чиновники не получают SIM-карт для обхода блокировок

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Как сообщает издание «Чеснок», в ответ на запрос издания Правительство Владимирской области разъяснило, что региональные чиновники получают SIM-карты для ведения служебных телефонных переговоров и обмена служебной информацией, однако речь не идет о картах, которые позволяют обходить блокировки. Речь идет о сайтах не из «белых списков» и мессенджеров, которые также заблокированы.

Что касается закупки VPN-услуг, которые позволяют подобные запреты обходить, власти региона отметили, что в данном случае эти услуги не направлены на использование в личных целях.