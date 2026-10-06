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НовостиОбщество6 октября 2026 5:40

Жителей Владимирской области предупредили об опасности БПЛА

Владимирцам сообщили о беспилотной опасности
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Министерство региональной безопасности Владимирской области в третьем часу ночи 6 октября уведомило жителей региона о беспилотной опасности.

В связи с этим владимирцев попросили оставаться в помещениях и не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. Также власти напомнили о запрете снимать беспилотные летательные аппараты и работу средств противовоздушной обороны. Кроме того, в это время возможны перебои в работе мобильного интернета.

Утром 6 октября Министерство региональной безопасности Владимирской области сообщило, что беспилотная опасность сохраняется.